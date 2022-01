NAZIONALE SAN MARINO Matteoni: "felice per la prima convocazione in Nazionale" Giacomo Matteoni classe 2002 figlio d'arte: il padre Ivan è stato apprezzato centrocampista di Tre Fiori e Nazionale. Prima convocazione nella Maggiore, dopo essere stato baluardo insostituibile dell'u21

Prima convocazione in Nazionale per due profili dell'under 21 precedentemente allenata dall'attuale CT della Nazionale Fabrizio Costantini. Si tratta del difensore classe 2001 Simone Franciosi e del centrocampista Giacomo Matteoni il quale si dichiara felice per la promozione nella Maggiore.

