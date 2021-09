Mattia Ceccaroli spinge il Domagnano, Folgore ko Dopo la sconfitta in Supercoppa Sammarinese, la Folgore incappa anche nel primo ko all'esordio in campionato.

Il Domagnano vince 1-0. Nove scudetti, 24 titoli totali. Folgore – Domagnano è una classica del calcio sammarinese. Ad Acquaviva i campioni in carica trovano chi dominava a inizio anni duemila e vuole tornare tra i grandi. La gara è equilibrata, la Folgore la fa, il Domagnano di Mancini attento a chiudere. Colonna non ha grossi problemi, Bicchiarelli ancora meno, ma nel primo tempo l'occasione più clamorosa è del Domagnano in chiusura di frazione, quando sul cross dalla sinistra, il cross attraversa tutta l'area e Bara Karim non ci arriva di un soffio.

Nella ripresa stessa partita del primo tempo. Con dieci minuti di gestione da entrambi i lati del campo, poi la scintilla sembra accenderla Fancellu. L'ex San Giovanni si presenta davanti a Bicchiarelli. Il portiere della Folgore chiude, sulla ribattuta, Fancellu avrebbe un'altra occasione, la palla termina alta. Il rischio passato, infiamma la Folgore. Di là Fedeli ha il pallone del vantaggio, l'attaccante di Falciano fa tutto molto bene, tranne la conclusione. Palla alta da ottima posizione. Il cambio da tre punti lo trova Massimo Mancini. Al 65' entra Mattia Ceccaroli. Il numero 18 tre minuti dopo firma il gol da tre punti. Sul cross di Gaiani, Doria non trova la palla, che arriva a Ceccaroli, il primo a intervenire e girare in porta, qui Bicchiarelli non può farci nulla. Passata la mezz'ora la Folgore avrebbe la palla del pari. Sul cross dalla sinistra Dormi manda di poco fuori un cross perfetto dalla sinistra. Che occasione! All'81' il Domagnano la può chiudere con Gaiani, favorito dal rimpallo sulla conclusione di Doria. Bicchiarelli tieni aperto un finale di gara che produce il forcing dei Campioni, ma senza concretizzarsi. Vince il Domagnano, che dimostra già di avere valori per poter essere protagonista, contro una Folgore, che protagonista lo sarà di certo.

