Mattia Cola eletto "Rookie of the Year"

Bella soddisfazione per il sammarinese Mattia Cola che ha ricevuto il premio "Rookie of the Year", riconoscimento assegnato al centrocampista classe 2003 come miglior debuttante del campionato universitario NAIA SAC e NCCAA, grazie all'ottima stagione con la maglia del Central Christian College Kansas. Mattia Cola ha segnato nove reti, miglior realizzatore della squadra a pari merito. Ha contribuito a portare il suo college alla vittoria del titolo regionale e per la prima volta a qualificarsi alla fase finale in Florida. In totale 24 gare ufficiali tra fase invernale e primaverile, un bilancio che Mattia Cola potrebbe ancora migliorare nelle ultime quattro gare rimaste, prima del rientro a San Marino previsto a maggio. L'inizio della preparazione per il campionato 2023/2024 è prevista per la prima settimana di agosto.