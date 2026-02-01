SERIE D GIRONE F 2025-2026 Mattia Gasperoni: "Dobbiamo rimanere tutti dalla stessa parte" L'attaccante del San Marino Calcio, autore del quinto centro in campionato, chiede una maggiore vicinanza della società al gruppo squadra

Mattia Gasperoni attaccante San Marino Calcio interviene al termine della partita con la Recanatese: "È un punto importante, potevamo fare di più, però la squadra sta lavorando bene e confido nelle prossime partite. Dobbiamo cercare di essere più compatti e più cinici davanti".

Quinto gol per te e hai deciso di rimanere qui al San Marino?

"È stata una scelta consensuale, il progetto c'è, la società ci deve seguire, ci deve dare una mano, perché noi facciamo il massimo in campo, ma di conseguenza la società deve cercare di darci una mano. Perché noi cerchiamo di sputare sangue negli allenamenti e in partita e quindi bisogna rimanere tutti dalla stessa parte"

Cosa intendi per dare una mano?

"Dare una mano nel senso che, l'ho già ripetuto, bisogna rimanere tutti dalla stessa parte, non bisogna creare screzi, e ripicche di nessun tipo, noi siamo giocatori, diamo il massimo in campo e pretendiamo il massimo dall'altra parte"

Un gol che è arrivato un po' in maniera rocambolesca da un rinvio di Ale, sei riuscito a scappare via dal tuo diretto marcatore?

"No, diciamo che è una cosa provata, io e Agustin giochiamo insieme da due anni, l'anno scorso eravamo a Imola insieme, quindi ci conosciamo abbastanza bene, so che lui ha un bel calcio, quindi è soprattutto merito suo, io conosco la sua qualità, la mia qualità è la velocità e la rapidità, ho visto i difensori che erano un po' sforzati e li ho beccati così".

