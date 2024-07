CONFERENCE LEAGUE Mattia Migani: "Abbiamo lavorato per cercare un'impresa. Vincere 3-0 sarebbe un sogno" Il portiere del Tre Penne presenta la sfida di questa sera contro il Floriana. Partita in diretta su San Marino RTV, canale 831 digitale.

Sognare è lecito e il Tre Penne lo sa bene. I biancoazzurri giocano contro il pronostico, ma il calcio sammarinese non è nuovo a imprese. Proprio il Tre Penne conquistò nel 2013 la prima vittoria in Champions League nel gara di ritorno contro lo Shirak. Questa sera la squadra di Città cerca un'impresa analoga in Conference League per tentare di ribaltare il 3-1 dell'andata.

La gara di andata ha confermato che la differenza tra il Tre Penne e il Floriana non è poi così tanta. Servirà anche un po' di fortuna alla squadra di Nicola Berardi, che ha la qualità per cercare il grande risultato.

Nel video l'intervista con Mattia Migani - portiere Tre Penne

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: