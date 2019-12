FUTSAL Mattioli e Righi, due gol per San Marino nella Futsal Week Winter Cup Si è chiusa la competizione di calcio a 5 a Porec, in Croazia, che ha visto impegnata la Nazionale del ct Roberto Osimani. 4 sconfitte in altrettante partite per San Marino ma anche due reti segnate nei match con Montenegro e Cina.

Una Winter Cup utile per sperimentare e prendere confidenza con i parquet internazionali. La Nazionale di San Marino, guidata dal CT Roberto Osimani, ha preso parte alla Futsal Week a Porec, in Croazia, ed è stata impegnata in 4 partite contro Turkmenistan, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Cina. Un gruppo quasi completamente rinnovato, tredici giocatori convocati di cui molti entrati solo recentemente nel giro della Nazionale ed altri protagonisti con l'Under 19 nella prima, storica partecipazione giocata proprio sul Titano. Un avvio difficile ma una chiusura in crescendo per uno dei quintetti con l'età media più bassa della Futsal Week. Già nel doppio 6-0 con Turkmenistan e Bosnia si sono viste delle differenze: reti subite soprattutto all'inizio e alla fine, nel mezzo la voglia di giocare, di proporsi e fare bella figura.

Mancava un premio e questo è meritatamente arrivato nelle ultime due partite sotto forma di gol, mai una banalità per le nazionali biancazzurre. Contro il Montenegro è arrivata la firma di Alex Mattioli, giocatore del Faetano, che ha trasformato al meglio un calcio di punizione da buona posizione mentre con la Cina il contropiede vincente azionato da Michelotti e concluso da Claudio Righi ha fatto saltare ancora una volta la panchina dei Titani: 5-1 e 3-1, San Marino chiude con 4 sconfitte e 0 punti in Winter Cup ma si prepara al meglio per le qualificazioni al prossimo Europeo di Futsal. I ragazzi di Osimani saranno impegnati in Bulgaria a fine gennaio con i padroni di casa, Albania e Andorra.



