Maurizio Di Giuli

Il direttore sportivo del Tre Penne, Maurizio Di Giuli, è soddisfatto della campagna acquisti. "Darei almeno un otto, perché siamo riusciti a colmare le perdite di giocatori storici come Merendino e Fraternali con giocatori di ottima qualità. Adesso siamo alla ricerca della ciliegina sulla torta per sostituire Angelini. Chi è arrivato integra e ringiovanisce la rosa anche per guardare al futuro in maniera più serena", ha detto il dirigente.

Nel video l'intervista