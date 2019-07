Maurizio Gobbi è campione sammarinese di stecca

In finale non c'è stata partita. Con un perentorio 4-0, Maurizio Gobbi supera Davide Della Balda e si aggiudica il campionato sammarinese 2019 di stecca, specialità cinque birilli. 36 i giocatori in gara, suddivisi in nove gironi, con partita unica ai 120 punti. Alla semifinale sono approdati Maurizio Gobbi, Davide Della Balda, Corrado Gualtieri e Pier Marino Colombari.

Gobbi fa sua la partita contro Gualtieri per 4-2, mentre Della Balda supera per 4-1 Colombari, in partite ai 60 punti, al meglio delle sette. Poi la finale con la prova maiuscola di Maurizio Gobbi.

Si è conclusa così la terza e ultima prova del Trofeo Federale che vede sempre Gobbi primeggiare davanti a Della Balda. I due giocatori si qualificano di diritto per partecipare ai campionati del mondo individuali che si terranno a Pistoia nel mese di ottobre. Contemporaneamente altri due giocatori, Marino Guardigli e Roberto Bucci, tenteranno di approdare alla kermesse mondiale cercando di superare le qualificazioni internazionali che si terranno a Rho, in provincia di Milano, dal prossimo 15 luglio.