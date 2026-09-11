CAMPIONATO SAMMARINESE Mazza: "Estremamente contenti di questo inizio", Capriotti: "Ci serviva questa vittoria" Soddisfazione del dg della Folgore per l'ottimo avvio di stagione. Felice anche l'attaccante del Murata, tornato alla vittoria dopo tanto tempo

La Folgore è stata protagonista di un ottimo inizio di stagione, con due successi in campionato, oltre alla vittoria per 2-0 contro la Libertas nel primo turno di Coppa Titano. Il direttore generale Matteo Mazza è giustamente molto soddisfatto di come si sta comportando la sua squadra.

"Siamo estremamente contenti di questo inizio, abbiamo lavorato per cercare di renderlo tale e non posso aggiungere altro. È vero che è solo un inizio però i ragazzi e la conduzione tecnica sono partiti direi bene anche nelle modalità oltre che nei risultati che ci danno per il momento ragione. Aspettiamo con entusiasmo le prossime partite. Il gruppo squadra è stato mantenuto in maniera importante in un percorso che portiamo avanti da tre anni. In particolare dalla stagione scorsa abbiamo cambiato la conduzione tecnica. È ovvio che cambiano delle dinamiche, cambiano delle situazioni, però il mister è entrato bene, col giusto piglio, in una modalità equilibrata che ci piace e per il momento va tutto bene, speriamo continui così".

Soddisfazione anche in casa Murata, che ritrova il successo in campionato, che mancava da quasi un anno. con Filippo Capriotti autore del gol del pareggio nella vittoria per 4-1 contro il Pennarossa

"Era quello che serviva visto anche quello che è successo lo scorso anno. Quello che ci era richiesto era di fare, e che ci è richiesto tuttora, perché non abbiamo fatto assolutamente niente, era di fare delle prestazioni. Poi è arrivato anche il risultato, in questo caso brillante, più di quello che ha poi fatto vedere il campo, ma ce la siamo meritata e siamo molto contenti".

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