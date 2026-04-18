CAMPIONATO SAMMARINESE

Mazzavillani: "Siamo scesi in campo per vincere, ma va bene così". Varrella: "Non molliamo, ci sono ancora 90 minuti"

E anche i protagonisti Mazzavillani per la Juvenes/Dogana e Varrella per il Pennarossa sono concordi sul pareggio risultato giusto

Partita intensa, maschia, spigolosa e ben giocata dalle due squadre nel primo tempo dove sono arrivate occasioni da una parte e dall'altra. Nella ripresa anche a causa del grande caldo, le due squadre si sono equivalse e alla fine il pareggio è il risultato più giusto. Nel dopo partita sia il difensore della Juvenes/Dogana Francesco Mazzavillani, sia quello del Pennarossa Gabriele Varrella sono concordi "il pareggio è un risultato che permette al Pennarossa di allungare la striscia positiva a quattro e alla Juvenes/Dogana di avere un piede e mezzo negli spareggi play off".

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