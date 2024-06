CAMPIONATO SAMMARINESE Mercato: Badalassi al Cosmos, Amati e Guidi al Tre Penne

A 10 giorni dai sorteggi delle coppe europee, dove Virtus, Tre Penne e Fiorita conosceranno i nomi dei prossimi avversari. a San Marino sono letteralmente esplose le trattative del calcio mercato. Tra le società più attive il Cosmos che si è assicurato il difensore Lorenzo Fatica e il centrocampista Andrea Grassi della Fiorita ma soprattutto ha ingaggiato Imre Badalassi, capocannoniere del campionato sammarinese e autore della doppietta decisiva nella finale play-off contro il Murata.

Il nuovo direttore sportivo dei giallo-verdi, Fabrizio Castellazzi, potrebbe mettere a disposizione del neo tecnico Omar Lepri, anche l'attaccante Danilo Rinaldi. Dopo 12 anni, lo storico capitano dei gialloblu di Montegiardino ha deciso di cambiare casacca. Potrebbe finire al Cosmos ma su Rinaldi ci sono anche Folgore, Libertas e Pennarossa. Cosmos scatenato ma il Tre Penne non è da meno. Perso Badalassi, il direttore sportivo Maurizio Di Giuli non si è perso d'animo.

Dopo aver rinnovato per un altra stagione con Nicola Gai, i biancoazzurri di città hanno ingaggiato Armando Amati e Tommaso Guidi, entrambi in arrivo dalla Fiorita. Resta da coprire il ruolo da centravanti e il Tre Penne avrebbe individuato in Giacomo Cecconi del Murata, l'attaccante con le caratteristiche giuste per sostituire Badalassi.

A proposito della Fiorita. L'organico della prossima stagione verrà completamente rivoluzionato e a sorpresa, Thomas Manfredini potrebbe rimanere alla guida della squadra di Montegiardino. Si muove anche la Virtus che è vicinissima ad Umberto De Lucia, difensore del Tre Fiori e Mirco De Angelis, portiere del San Giovanni. Nelle prossime ore si dovrebbe conoscere anche il nome del nuovo allenatore del Fiorentino. Dalle ultime indiscrezioni, si parla di un tecnico di primissimo piano per la realtà del calcio sammarinese.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: