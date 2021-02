Mercato chiuso a San Marino: De Luigi al Domagnano Si è chiuso oggi alle 12 il mercato per le squadre sammarinesi, in vista della ripartenza del campionato fissata per il weekend del 27-28 febbraio. Tanti i giocatori di Nazionale e Under 21 che hanno scelto di chiudere la stagione sul Titano.

La prima squadra a tornare in campo, l'ultima ad annunciare un nuovo acquisto nel mercato invernale: il Domagnano, impegnato nel recupero del 24 febbraio contro il Cosmos, ha preso il difensore Dario De Luigi – classe 1990 – dalla Fya Riccione che si va ad aggiungere ai colpi Bonini ed Averhoff degli ultimi giorni. Sono tanti i giocatori di Nazionale ed Under 21 che hanno deciso di chiudere la stagione nel campionato sammarinese, visto il perdurare degli stop nelle categorie italiane. E così il San Giovanni, quinto alla ripartenza del weekend 27-28, si è rinforzato con Lorenzo Lunadei e Giacomo Conti, oltre al centrocampista Enchisi e l'attaccante Ndiaye dal Gatteo.

[Banner_Google_ADS]

Anche Virtus e La Fiorita hanno scelto di puntare sulla mediana del CT biancazzurro Franco Varrella: i neroverdi hanno tesserato Alessandro Golinucci – così come gli italiani Maini e Lorenzini – mentre i gialloblu del nuovo presidente Vittorio Zadotti avranno un Marcello Mularoni in più, già protagonista nella notte di Europa League a fine agosto.

Rivoluzione totale per quanto riguarda le formazioni di Borgo Maggiore: la Libertas di Papini ha cambiato 6 giocatori – Bertoni, Spadaro e Salomone gli ultimi in ordine di tempo – mentre il Cailungo addirittura 8: 4 italiani (Antonietti, Santoni, Lepri e Bigi) e 4 sammarinesi, su tutti i due Under 21 Luca Cecchetti e Alberto Tomassini. Si è mosso anche il Murata con i bianconeri che hanno ufficializzato il classe '95 Fabbri e quello '94 Dominici.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: