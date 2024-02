MERCATO Mercato chiuso: Zampano a La Fiorita il colpaccio sul gong Sessione invernale ricca di trasferimenti per le squadre del Titano.

Lucchetto alle porte, il mercato è chiuso e da qui in poi lotta scudetto e playoff si fanno con quel che si ha. E hanno aggiunto molto quelle che, a oggi, si contendono il titolo, Virtus e La Fiorita. Per loro, 5 innesti a testa: in realtà 5+2 sponda neroverde, con Lasagni (dal Pietracuta) e De Bartolo (dal Brianza Olginatese) a rimpolpare il lotto portieri, dietro al titolare Passaniti. In difesa dentro Rosti (dalla Libertas) e l'ex Tre Penne Genestreti; in mediana Vallocchia (svincolatosi in estate dalla Sammaurese) e Barone (pure lui da una Libertas liberatutti); davanti Lombardi, dalla Savignanese.

Per i gialloblu (che hanno rilasciato Costa, Arrigoni e Castellazzi) il colpo di coda è l'esterno destro Giuseppe Zampano, classe '93 che fino a giugno scorso stava in C, al Potenza. Uno che in curriculum ha 5 stagioni (e 100 presenze) in Serie B, con Crotone (con cui fu promosso in A nel '16), Venezia (col quale se la guadagnò vincendo la C) e Reggiana. Sigillo finale in un mercato importante: altri due parametri zero (il portiere ex Tre Fiori Semprini e il centrocampista Virgilio, un passato nelle giovanili del Napoli); il ritorno del terzino Greco dalla Libertas; l'attaccante Niang, rivelazione del campionato col Fiorentino e già a timbro, proprio coi borghigiani.

Chi di timbri ne ha già messi due, in due partite, è Nicolò Micchi, nuova punta di un Tre Fiori che ha ristrutturato l'attacco con lui e con Rizzo, presi da Vigasio e Sant'Ermete. I gialloblu – che a centrocampo ieri hanno aggiunto lo svincolato Fimognari, ex giovanili del Torino – dovevano compensare l'uscita di Cecconi, 11 gol in 16 presenze e fresco di passaggio al Murata. Lui e il portiere della nazionale Elia Benedettini – dalla solita Libertas – sono il segnale che i bianconeri, sesti dopo un'ottima partenza, hanno ancora voglia di piani alti. Presi anche altri 4 brasiliani dal solito Tre Valli: i difensori Petillo e Oliveira, i centrocampisti Piazzi e Moreira.

Attivo pure il Cosmos, che culla ancora sogni di rimonta scudetto e oltre a Sapori (sempre dalla Libertas e anche lui già a segno con la Folgore) il centrocampista Brando dal Victor e i difensori Di Stasio e Salvatelli, da Pistoiese e Mozzecane. Per il Tre Penne c'è Magrotti, centrocampista dal Cailungo, mentre in coda si segnalano i 16 nuovi innesti del Pennarossa, che in panca ha sostituito Nobile con Dolci.

