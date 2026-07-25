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Mercato: Cosmos e Folgore pescano da Riccione, a Fiorentino un rinforzo dalla Promozione

25 lug 2026
Luca Baldon, Vittorio Tonini e Matteo Gaiani
Luca Baldon, Vittorio Tonini e Matteo Gaiani

Movimenti a Serravalle e Fiorentino, per il calciomercato sammarinese, con Cosmos, Folgore e Fiorentino che piazzano cinque colpi sul finire della penultima settimana di luglio. Luca Baldon, difensore classe 2005, ex Pistoiese e Mezzolara, che ha giocato anche in Serie D, arriva in rossoblù dal Masi Torello Voghiera, squadra di Promozione con cui ha disputato le scorse due stagioni.

Coincidenze di mercato per Cosmos e Folgore, che pescano un giocatore a testa dal Riccione e un calciatore ciascuno passato dalla Juvenes Dogana. Ai gialloverdi vanno Vittorio Tonini, attaccante classe 2002 proveniente dall'Italia, e il centrocampista Davide Lisi - ex anche della Folgore stessa - dal Cailungo, mentre a Falciano si spostano l'esterno classe 1999 Giuseppe Pierri, dalla Riviera, e il centrocampista 31enne Matteo Gaiani dalla JD.




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