Mercato: il bomber della Libertas Osayande al Pietracuta

Aveva cominciato la stagione 2025-206 con la Libertas realizzando anche quattro gol, poi l'improvviso distacco tra il club di Borgo Maggiore e il giocatore. Osagie Osayande ha scelto Pietracuta in Eccellenza con trasfert già firmato dal Presidente della Libertas Massimo Ghiotti.

Ancora movimenti nel San Marino Calcio, dovrebbe essere annunciati a brevi altri due innesti. Mentre l'attaccante Babbi, dato per certo all'Ancona, risulta ancora un giocatore del San Marino. L' attaccante ha chiesto la rescissione.







