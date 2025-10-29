TV LIVE ·
Mercato: il bomber della Libertas Osayande al Pietracuta

Il 24enne Osagie Osayande nuovo attaccante del Pietracuta.

29 ott 2025
Foto: AC Libertas
Foto: AC Libertas

Aveva cominciato la stagione 2025-206 con la Libertas realizzando anche quattro gol, poi l'improvviso distacco tra il club di Borgo Maggiore e il giocatore. Osagie Osayande ha scelto Pietracuta in Eccellenza con trasfert già firmato dal Presidente della Libertas Massimo Ghiotti.

Ancora movimenti nel San Marino Calcio, dovrebbe essere annunciati a brevi altri due innesti. Mentre l'attaccante Babbi, dato per certo all'Ancona, risulta ancora un giocatore del San Marino. L' attaccante ha chiesto la rescissione.




