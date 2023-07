Mercato: Mattia Costantini e Davide Simoncini al Fiorentino

Mercato: Mattia Costantini e Davide Simoncini al Fiorentino.

Il difensore, ex Murata, Mattia Costantini, entra a far parte del Fiorentino. In squadra anche Davide Simoncini, difensore sammarinese ex Libertas e Tre Fiori.

