CALCIOMERCATO Mercato RSM: diversi affari fatti, numerose trattative in corso Due acquisti per il Cosmos, Nisi e Lualdi. Per La Fiorita ai dettagli Arrigoni e Abouzziane così come Ben Kacem e Gregorio alla Libertas. La Virtus prepara il super colpo: in arrivo Tortori (oltre 250 presenze tra i pro). Il Tre Fiori vuole Goh.

Il campionato sammarinese riprenderà nel weekend post-Epifania – 7 e 8 gennaio – ma nel frattempo le 15 squadre non restano a guardare e lavorano per migliorare le rispettive rose. Partendo dall'alto con La Fiorita campione in carica e capolista: Montegiardino, che a breve dovrebbe annunciare anche il nome del nuovo presidente, ha praticamente chiuso per l'ex Fiorentino Sami Abouzziane – già in maglia gialloblu per la Champions della scorsa estate – e con il difensore del Pennarossa Nicholas Arrigoni. Lavora ad un gradito ritorno anche il Tre Fiori pronto a riaccogliere Massimo Goh, grande protagonista della cavalcata degli uomini di Andy Selva in Conference League. Potrebbe partire Traini.

Sono ufficiali, invece, i due colpi del Cosmos: alla corte di Nicola Berardi arriveranno Lorenzo Nisi – attaccante ex Russi, Cattolica e Sasso Marconi – e Mattia Lualdi, vecchia conoscenza del calcio sammarinese con Libertas, Folgore e Tre Fiori. Ai dettagli un possibile super acquisto per la Virtus: è quasi fatta per l'esterno offensivo Loris Tortori che, in carriera, vanta oltre 250 presenze tra i professionisti e ha vestito maglie prestigiose come quelle di Venezia, Foggia e Cesena. Acquaviva – semifinalista di Coppa Titano – sogna in grande così come la Libertas (tra le prime 4 di Coppa) chiamata a rimontare in campionato dopo una prima parte di stagione con alti e bassi. Non c'è ancora l'ufficialità ma sono vicinissimi il bomber marocchino del Pennarossa Ben Kacem ed il difensore del Tre Fiori Angelo Gregorio. In uscita, invece, Armando Aruci cercato da diverse squadre: tra queste il Cailungo che nel frattempo ha chiuso per un altro attaccante, Francesco Canini classe 2002 dal Coriano. Già al lavoro, infine, Beppe Angelini con il suo Murata: si scommette sui giovani come l'ex Rimini e Cattolica Jacopo Semprini mentre hanno lasciato Baldini ed il portiere Manzaroli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: