Mercato RSM: Hirsch al Fiorentino, Bonini al Domagnano.

Continuano i movimenti di mercato sul Titano. Il Domagnano, dopo aver annunciato l'attaccante Eric Fedeli, aggiunge alla rosa il difensore sammarinese Giovanni Bonini. Rinforzo sammarinese anche per il Fiorentino con l'arrivo del nazionale Adolfo Hirsch. La società rossoblu ha annunciato anche l'attaccante ex Riccione, Lorenzo Sottile e il giovane centrocampista Andrea Dolcini. Un nuovo attaccante anche per la Libertas che ha ingaggiato il classe '99 Marco Bucci, reduce dal campionato di eccellenza con il San Marco. Il San Giovanni ha scelto Mirco De Angelis per difendere la propria porta, a centrocampo è arrivato il classe 2000 Gabriele Della Croce, mentre in difesa Manuel Serafini, terzino sinistro del 99 e Andrea Celli del '96. Novità anche per la Virtus con Nicolò Battistini e Filippo Albini. Il primo è un portiere di proprietà Young Santarcangelo, il secondo un centrocampista ex Sant'Ermete. Sempre per il ruolo di estremo difensore, il reparto si completa con il sammarinese Alex Stimac e l'ex Tre Fiori Angelo Casadei.



