Mercato RSM: Montanari al Tre Penne, colpi per Libertas e Faetano

Il Tre Penne risponde alle altre grandi piazzando un colpo “da novanta” a centrocampo: Andrea Montanari è un nuovo giocatore dei biancazzurri di Città. Classe 1987, vanta oltre 300 presenze in Serie C e tre campionati vinti in Serie D con le maglie di Castel Rigone, Monterosi e Rimini. Montanari va a dare qualità in mezzo al campo, soprattutto in termini di velocità e impostazione. Non resta a guardare la Folgore che, dopo aver ceduto il portiere Gueye al Pennarossa, lo sostituisce con Francesco Pollini in arrivo dal Tropical Coriano in Eccellenza. Sul Titano torna una vecchia conoscenza del calcio sammarinese: l'ex Faetano e Tre Penne Dario Merendino ripartirà dalla Libertas dopo i due anni trascorsi al Sant'Ermete in Promozione. Borgo Maggiore, quindi, si rifà il look in difesa considerando anche gli arrivi dell'ex Victor San Marino Filippo Guglielmi e dell'ex Riccione Andrea Mingucci. Tra i pali spazio al bielorusso Aleksey Avgul, nell'ultima stagione all'Isola Capo Rizzuto.

Doppio innesto per il Murata: a centrocampo ecco Matteo Gaiani - giovanili Cesena ed ex Libertas e Domagnano – in porta Mattia Manzaroli, al posto di Simone Benedettini anche lui passato al Pennarossa. Il Domagnano ufficializza l'ex Tre Fiori Ramundo mentre il Faetano rivoluziona totalmente la rosa. Ben 14 i nuovi acquisti voluti dal direttore sportivo Raffaele Barretta e dal nuovo responsabile dell'area tecnica, l'ex Rimini Pietro Tamai. Alla corte di Girolomoni arrivano i portieri Magnani e Porcellini, il difensore Carabajal, gli esterni Bertuccini, Eboli e Terenzi, i centrocampisti Borioni, Casali, Composto, Persici e Renzi e – dulcis in fundo – gli attaccanti Ferrario, Gatti e Mema.