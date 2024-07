Mercato, San Marino Calcio: arrivano quattro nuovi giocatori

Il San Marino Calcio comunica di aver concluso l'accordo con quattro nuovi giocatori che nel pomeriggio di ieri hanno firmato il contratto che li legherà alla squadra per la stagione 2024-25: si tratta di Mattia D’Agostino, Mirco Biguzzi, Cristiano Giometti e Alessandro Carlini.

D’Agostino, attaccante di piede sinistro, nella passata stagione ha vestito la maglia del Prato dove ha collezionato 26 presenze 2 reti e 4 assist. Da segnalare, tra le tante, le 2 presenze in serie B con l’Ascoli e le 28 in serie C, 26 con il Monopoli e 2 con l’Olbia. Biguzzi, centrale difensivo di piede sinistro, vanta già 76 presenze in serie D con Sasso Marconi, United Riccione e Progresso con due reti e due assist. Giometti, attaccante di piede destro, nasce calcisticamente nelle giovanili del Cesena e dalla Primavera del club neo-promosso in serie B. Carlini, centrocampista cresciuto nelle giovani di Spal e Cesena, nella scorsa stagione ha collezionato solo 11 presenze ed 1 rete per alcuni infortuni che gli hanno tolto continuità.

I nuovi acquisti saranno a disposizione di mister Cascione già nei prossimi giorni per iniziare la preparazione con i nuovi compagni.