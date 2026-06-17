Mercato San Marino: La Fiorita scatenata

La Fiorita ha completato un poker : in gialloblu il difensore Giacomo Nigretti, l'attaccante dal Domagnano Matthias Bonetti e il centrocampista della Nazionale Marcello Mularoni in uscita dal Cosmos e l'attaccante ex Tre Penne Filippo Berardi. Il DS Maurizio Di Giuli è in trattativa per il difensore ex Murata e Sammaurese Mario Vasconcellos, il centrocampista Lorenzo Enchisi e il difensore Mattia Anastasi entrambi del Tropical Coriano Triplo colpo anche per il Tre Fiori: arrivano il marocchino attaccante Mohamed Ben Kacem dal Fiorentino, il difensore ex Victor San Marino Andrea Mingucci e l'esterno della Nazionale in arrivo dal Tre Penne Alessandro D'Addario.

Imre Badalassi è un nuovo attaccante della Virtus. I nero/verdi devono ancora ufficializzare il nome del nuovo DS

Al Tre Penne il portiere Federico Andreani, il centrocampista Luca Ceccaroli e l'attaccante in arrivo dal Cosmos Danilo Rinaldi

Tris di centrocampisti per la Juvenes/Dogana: si tratta di Andrea Montanari, Lorenzo Dormi e Lorenzo Lunadei.









