Mercato: squadre sammarinesi al lavoro per le riconferme.

Nel campionato sammarinese il Murata al lavoro per le riconferme. Il capitano Nicholas Arrigoni, Patrick Giulianelli e Gianmarco Baschetti restano in bianconero. Anche il Domagnano ha annunciato la conferma di Adriano Francioni, mentre il Cosmos quella di Fabio Giovagnoli. Tra i nuovi arrivi sul Titano, Nicolò Fancellu, attaccante classe 99, lo scorso anno in promozione al Gatteo passa al San Giovanni



