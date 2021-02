Mercato: tante le novità sul Titano A poco più di una settimana dal ritorno in campo con il recupero tra Cosmos e Domagnano, arrivano gli ultimi colpi di mercato.

Il Tre Penne piazza gli ultimi due colpi di mercato rinforzando attacco e difesa. La squadra di Stefano Ceci ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Tommaso Costantini e del terzino Lorenzo Costa. Il primo, classe 1996 arriva dal Tropical Coriano, dopo aver vestito anche le maglie di Juve Stabia, Ravenna e Sammaurese. In carriera anche la vittoria del campionato di serie B con la Spal, senza però scendere mai in campo. Costa arriva invece dal campionato di promozione con Gabicce Gradara.

Continua la rivoluzione della Virtus. In attacco arriva l'esperto Roberto Innocenti, classe 1974 e una lunghissima carriera, con tanto di partecipazione alla Champions League con la maglia del Tre Penne in Kosovo. A centrocampo i neroverdi potranno contare su Filippo Magri, classe 1995, mentre in difesa sull'ex giocatore del Torino Simone Rizzato. Sei le partenze in casa Tre Fiori, sei gli arrivi a disposizione del tecnico Matteo Cecchetti, due per reparto. In attacco Patrik Bordon, giocatore sloveno, classe 1998 reduce dal campionato lituano. Sempre davanti arriva Matteo Sartori, romagnolo di 30 anni in forza fino a dicembre alla Marignanese, con un passato sul Titano con la maglia del San Marino Calcio. A centrocampo i rinforzi hanno i nomi del sammarinese Giacomo Matteoni, classe 2002 proveniente dal Diegaro e Tommaso Domini, romagnolo in arrivo dal Novafeltria. In difesa Simone Rea per il ruolo centrale. Nato nel 1993, conta anche l'esperienza in Galles con il Bangor City, ultima maglia in ordine di tempo quella della Marignanese.

Ultimo rinforzo, sempre per il reparto difensivo, Giuseppe Gargiulo. Il Domagnano ha ufficializzato per l'attacco il classe 1991 Christopher Santucci. Sei i nuovi arrivi per il Fiorentino. In difesa il tecnico Malandri potrà contare sul sammarinese Andrea Contadini, classe 2002 e dell'ex Fya Riccione Mattia Anastasi. A centrocampo: Nicola Casoli dal Torconca, Piero Tamagnini del '99 ex Fya Riccione e Riccardo Colonna ex Riccione. In attacco Paco Piscaglia, sammarinese 2002 in arrivo dalla Fya Riccione.



