CALCIOMERCATO Mercato: ufficiali Badalassi e Nunzella alla Virtus, 10 colpi per il Cosmos, si muovono Murata, Libertas e Fiorentino I neroverdi prendono il bomber del Tre Penne e il difensore ex Serie C. La squadra di Serravalle rinforza tutti i reparti

Mercato: ufficiali Badalassi e Nunzella alla Virtus, 10 colpi per il Cosmos, si muovono Murata, Libertas e Fiorentino.

È tempo di ritiri precampionato e allora le rose delle squadre sammarinese vanno completandosi. La Virtus, per tornare a inseguire lo scudetto, riparte da buona parte del nucleo che ha portato al ciclo vincente degli ultimi anni: oltre ai rinnovi già annunciati nei giorni scorsi, sono stati confermati Marco Gasperoni, Ivan Buonocunto, Giammario Piscitella, Daniel Piscaglia, Armando Amati, Jacopo Muggeo, Nicola Gori, Alessandro Golinucci, Elia Ciacci, Umberto De Lucia, Simone Benincasa e i tre portieri Samuele Guddo, Giacomo Venturini e Alberto Sebastiani. Mentre saluta Aron Giacomoni, arriva l'ufficialità degli acquisti di Imre Badalassi e del difensore Leonardo Nunzella, 34enne, che ha giocato per anni in Serie C, con squadre come Parma, Lecce e Catania, ma ha anche 12 presenze in Serie B con il Lanciano.

Ben 10 acquisti nel giro di una settimana per il Cosmos, che rafforza ogni reparto. A completare quello dei portieri c'è Teo Romarione, in difesa arrivano Francesco Zaghini dal Real Rimini, Gaicomo Matteoni, sammarinese che rientra sul Titano dal Riccione, e Luca Bottoni dal Fiorentino; a centrocampo i nuovi nomi sono il nazionale Nicola D'Addario, Carlo Scognamiglio dal Torconca, Lorenzo Braschi dal Tre Fiori, Luca Grandicelli dal Gabicce Gradara e Tommaso Di Rienzo dalle giovanili del Tropical Coriano; in attacco ecco Alessandro Rattini dal Domagnano

Due colpi per il Fiorentino, entrambi dal Veneto, entrambi giovani. Dal Castel D'Azzano arriva il 21enne attaccante Grissen Ndour, dalla Primavera del Chievo Verona c'è il 20enne difensore Fedi Ajmi. Un acquisto anche per la Libertas, che riporta in granata l'esterno sinistro Nicola Greco. Infine ne piazza cinque il Murata: Giacomo Peri, centrocampista dal Faetano; Joshua Frassanito, centrocampista; Mattia Sarti, centrocampista dal Cailungo; Vito Capodiferro, attaccante dal Bitetto, squadra di Prima categoria; Manuel Mozzillo, difensore dalle giovanili della Lucchese.

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