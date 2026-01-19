Mercoledì Folgore-Virtus in diretta su RTV, Tre Fiori col San Giovanni

Tutto in programma mercoledì lo scontro a distanza per la vetta, resa roba di coppia dalla nebbia che ha rinviato la partita del Tre Fiori. Coi gialloblu ora c'è la Virtus, in realtà potenzialmente scivolata a -3 visto il pari con La Fiorita e attesa da un'altra sfida da piani alti: i campioni in carica sono contro la Folgore, 5ª, reduce dal successo di misura col Cailungo e, sin qui, non troppo avvezza agli scontri con le prime, alle quali ha strappato solo un punto. Folgore-Virtus che potrete seguire in diretta su San Marino RTV mercoledì, alle 21:15; in contemporanea, il Tre Fiori sarà in campo col San Giovanni, che ha mosso la classifica con tre X ma è ancora fuori dalla zona spareggi.

Sempre mercoledì ci sono il derby per i playoff tra Cosmos e Juvenes/Dogana e La Fiorita-San Marino Academy: gialloblu per proseguire l'alternanza vittorie-pareggi che dura da 7 turni, U22 sull'onda dell'entusiasmo per il primo successo stagionale, contro la Libertas.

Martedì invece tocca alle prime inseguitrici del duo di testa, Tre Penne e Domagnano, terza e quarta a -5 e -6. Il Tre Penne cerca il poker di vittorie filate contro il Faetano, che viceversa ha chiuso la striscia di 3 ko battendo il Murata e ha rimpolpato l'attacco con Alessandro Contino. Il Domagnano, in frenata con tre pareggi e privo degli squalificati Santi e Gozzi, ha invece una Libertas in difficoltà con 11 gol presi e 0 fatti in tre gare.

Addirittura 0 gol nelle ultime quattro invece per Cailungo e Murata, penultima e ultima della classifica e chiamate allo scontro diretto, occasione per entrambe per avere un po' di respiro. Completa il turno l'incrocio da caccia ai playoff tra Fiorentino e Pennarossa.







