COPPA TITANO Merendino: "Sensazioni positive, anche se la partita si è complicata su un nostro errore" Antonioli: "Ci è mancato un pizzico di fortuna, ma i ragazzi stanno crescendo" Soddisfazione in entrambi gli spogliatoi dopo il match di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Titano tra Cosmos e San Giovanni

C'è soddisfazione in entrambi gli spogliatoi dopo la partita di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Titano tra Cosmos e San GIovanni, con il vice allenatore del Cosmos Dario Merendino felice per il risultato e la qualificazione ottenuta nonostante siano andati in svantaggio nel punteggio, e il tecnico del San Giovanni Matteo Antonioli che sottolinea la crescita dei suoi giocatori partita dopo partita.

Qualificazione conquistata nonostante il gol subito nel primo tempo. Quali sono le sensazioni?

Dario Merendino: "I ragazzi hanno dato il 100% come sempre, come ogni partita. Si è complicata, nonostante non avessimo preso un tiro in porta, hanno fatto gol su un cross da tre quarti su una punizione, anche lì su un errore nostro gli abbiamo regalato un fallo. Ma le sensazioni sono positive, anche perché poi la squadra ha reagito e ha continuato a tenere gli avversari nella propria metà campo, perciò direi molto bene".

L'ingresso di Guidotti ha cambiato la partita?

Merendino: "Con questi appuntamenti, tre partite in una settimana, dobbiamo dosare le forze. Abbiamo 24 giocatori in rosa che sono tutti, 24 competitivi. Tutti si meritano di giocare. Sartini si sta allenando bene, sta facendo molto bene, sono tutti giocatori importanti per noi. E Guidotti, quando è entrato l'ha dimostrato, perché soprattutto nel calcio moderno i cambi fanno la differenza e infatti così è stato".

Avete messo in seria difficoltà una squadra come Cosmos che veniva da 5 vittorie consecutive. È soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori?

Matteo Antonioli: "Ai ragazzi, gli ho fatto i complimenti, stanno crescendo, stanno aumentando in autostima. Purtroppo non stanno arrivando i risultati che vogliamo, però le prestazioni stanno gradualmente aumentando e anche contro le big abbiamo sempre fatto delle gran belle partite. Purtroppo c'è solo mancato quel pizzico di fortuna per poterla portare a casa. Però son veramente contento soprattutto della crescita: un gruppo di 15-16 giocatori nuovi, si stanno amalgamando, molto giovani, e quindi non è facile, però sono molto soddisfatto".

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