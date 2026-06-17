Messi, tripletta e storia: raggiunto Klose nella classifica marcatori all-time del Mondiale

Esordio da sogno per l'Argentina campione del mondo in carica, trascinata da una clamorosa tripletta di Lionel Messi: il numero 10 a 38 anni raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei marcatori all-time ai Mondiali. Termina 3-0 contro l'Algeria.
Tutto facile anche per i finalisti di quattro anni fa, la Francia. 3-1 al Senegal con doppietta di Mbappè e gol di Barcola. Negli altri match giocati nella notte la Norvegia dilaga 4-1 contro l'Iran, con doppietta di Haaland, e l'Austria supera 3-1 la Giordania.
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