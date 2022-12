NAZIONALE Michael O’Neill è il nuovo C.T. dell’Irlanda del Nord, debutterà contro San Marino

Michael O’Neill è il nuovo commissario tecnico dell’Irlanda del Nord. Per l'ex allenatore dello Stoke City si tratta di un ritorno sulla panchina della Nazionale. O'Neil, che ha firmato un contratto fino al 2028, debutterà nella sfida tra San Marino e Irlanda del Nord, in programma il 23 marzo al San Marino Stadium e valevole come prima partita delle qualificazioni agli Europei del 2024.

