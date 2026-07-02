ECCELLENZA 2026-2027

Michele Cevoli è un giocatore del Tropical Coriano

Michele Cevoli è un giocatore del Tropical Coriano.

Michele Cevoli è un giocatore del Tropical Coriano. Il difensore della Nazionale di San Marino vestirà la maglia della squadra romagnola nel prossimo campionato di Eccellenza.

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