CHAMPIONS LEAGUE Michele Rinaldi lancia la Virtus: "Giochiamocela, vietato avere rimpianti" Questa sera alle 21:00 la sfida in Champions: "Cerchiamo di godercela fino alla fine e poi vediamo cosa dirà il campo"

L'esperto difensore Michele Rinaldi carica i compagni in vista dell'impegno di Champions che si terrà questa sera alle 21:00 al San Marino Stadium di Serravalle:

"Siamo stati bravi negli ultimi due anni a conquistarcela. Ce la godiamo fino alla fine, sapendo che è un appuntamento importante, ma difficile. Vediamo nelle due partite cosa dirà il campo e andremo avanti in qualsiasi risultato".

La Virtus ha sempre brillato per la forza del suo gruppo. Cosa può dire e dare il gruppo in questa competizione e cosa vi aspettate dagli innesti?

"Sicuramente i ragazzi che sono arrivati non li scopriamo di certo noi, sono ragazzi che nel campionato sammarinese hanno fatto molto bene e che sicuramente verranno in un gruppo coeso, compatto e che rema da due anni dalla stessa parte. Su questo non ho assolutamente nessun dubbio sui ragazzi che sono arrivati. Il gruppo cosa può dare? Sicuramente darà il 100%, sapendo che è una gara difficile, una gara importante, con un avversario tosto, ma allo stesso tempo speriamo di non uscire con dei rimpianti. Questo ce lo siamo detti nei giorni scorsi, cercare di godercela fino alla fine e poi vediamo cosa dirà il campo".

Per concludere il discorso parlando di un obiettivo, perlomeno tenere aperto il ritorno?

"Ci proveremo, sarà difficile. Sulla carta partiamo 11 contro 11, però è un impegno tosto, è inutile negarlo, è inutile girarci intorno. Speriamo di essere bravi nel provare a giocarci qualcosa al ritorno".

