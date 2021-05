SERRAVALLE B Michelotti contro il cantiere di Serravalle B

Il cantiere di Serravalle B che porterà al rifacimento del campo da calcio, della zona servizi e alla costruzione del Palazzetto del Futsal finisce nel mirino di Area Democratica. Con un lungo e articolato comunicato è l'ex Segretario al Territorio Augusto Michelotti a puntare il dito parlando di "massacro del verde di quella zona...". "Un cantiere -continua- che si muove con tutti i crismi della legalità e con un progetto approvato". Oltre ad esprimere l'augurio che ogni pianta abbattuta venga reintegrata in zona o per lo meno nello stesso Castello, Michelotti ricorda la passata legislatura e le polemiche mosse sull'abbattimento di alcuni alberi per realizzare la rotonda di Murata. Da Segretario a Segretario viene chiamato in causa Stefano Canti perché l'attuale titolare del Dicastero al Territorio -si legge- " definì -sdegnato- l'opera come Ecomostro parola adoperata probabilmente non conoscendone il significato o al solo scopo di fare del sensazionalismo". Sul cantiere di Serravalle "solo silenzio e nessun telefonino a filmare lo scempio". Un cambio di atteggiamento che Michelotti imputa al "cambio del vento" e agli incarichi di governo . Il comunicato si chiude con il consiglio di "..un bagno di modestia a patto si sappia nuotare nel mare dell'esperienza e della saggezza".

