Michelotti: "Partita incredibile", Montali: "Volevo segnare a tutti i costi"

Gran parte della vittoria di San Marino under 17 contro il Galles passa per un'ottima prova difensiva. Dietro a un reparto che si è messo bene in gruppo, a chiudere la porta c'era un Ryan Michelotti in gran spolvero, autore di almeno quattro parate decisive. Il portiere commenta così: "È stata una grande partita dal punto di vista difensivo, ma anche dell'attacco. Siamo riusciti a trasformare bene le occasioni che abbiamo avuto. Sono soddisfatto dello staff, dei ragazzi che hanno giocato una partita incredibile, io compreso".

Ed è anche un gran modo per rispondere alla partita con la Georgia in cui forse avete raccolto meno di quello che meritavate...

"Sì, un risultato un po' bugiardo per quello che avevamo creato, per le occasioni che avevamo avuto a disposizione. Sicuramente non rispecchia la prestazione".

Da fuori si ha l'impressione che siate una squadra che molto in fiducia. Tu stesso hai messo giù più volte il pallone per giocarlo, anche con gli attaccanti vicino a te...

"Sì, è vero. Sono sempre stato abbastanza tranquillo con la palla tra i piedi, soprattutto sotto pressione. Quando ho la possibilità, sto tranquillo e gioco".

E adesso c'è l'auspicio che questa squadra cresca e nel giro di pochi anni possa anche aiutare la Nazionale maggiore. Secondo te è qualcosa che si potrà vedere?

"Sì, ne sono certo. Credo nella crescita mia e dei miei compagni, sicuramente lo sarà".

Dall'altro lato del campo, a segnare il pesantissimo goal che ha regalato a San Marino la seconda vittoria, 24 anni dopo la prima volta, è stato Giacomo Montali. Il centrocampista è ancora incredulo, a fine gara: "L'emozione è stata unica, non me l'aspettavo, però sono entrato deciso. Sapevo di voler fare goal, volevo vincere questa partita e ci siamo riusciti tutti insieme, con fiducia e grinta.

Cos'hai pensato quando vedevi spiovere quel pallone calciato da Alessandro Ciacci. È stato il tuo primo pensiero quello di calciare al volo?

"Sì, io volevo calciare, ero deciso, volevo fare goal a tutti i costi e quando ho visto il pallone entrare non ci credevo. Sono emozionatissimo".

E adesso c'è l'ultima partita, contro Andorra, anche con la possibilità di chiudere il girone al secondo posto. Cosa ti attendi?

"Speriamo di dare tutto come abbiamo fatto oggi. Mi aspetto una partita difficile, come la prima e come quella di oggi, però sono sicuro che, se daremo tutto, riusciremo a fare risultato come oggi".







