Michelotti: "Vittoria dedicata a Stefano Penserini". Spada: "Onore al Fiorentino"

Il Fiorentino ha vinto il Campionato sammarinese di futsal battendo la Folgore in finale per 3-1. Matteo Michelotti, allenatore dei rossoblù, commenta così l'incontro: "Penso che abbiamo avuto il pallino del gioco in mano dall'inizio alla fine, sia in fase d'attacco, sia in fase difensiva, giocando la partita come l'avevamo preparata". Poi, sulla stagione disputata dalla squadra: "È stata perfetta. Non abbiamo mai perso e abbiamo avuto miglior attacco e miglior difesa. Ai ragazzi do un 10: non sono mai mancati agli allenamenti e hanno fatto tutto quello che ho insegnato, se lo meritano". Lato Folgore, Massimiliano Spada evidenzia rammarico per gli infortuni che hanno minato le speranze di trofei della squadra di Falciano, proprio sul finale di stagione, ma non scarta l'annata, anzi: "Eravamo partiti per fare bene e lo abbiamo fatto, vincendo subito la Supercoppa. Purtroppo siamo mancati nelle due finali e c'è un po' di rammarico, perché, sì, abbiamo recuperato gli infortunati, ma non erano pronti al 100%. Per la prossima stagione ci aspetta subito una nuova partita contro il Fiorentino, in Supercoppa: vedremo di partire di nuovo bene e mettere loro i bastoni tra le ruote".