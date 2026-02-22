CAMPIONATO SAMMARINESE

Migani: "Per noi saranno tutte finali. Ci crediamo"

Il portiere del Tre Penne Mattia Migani super protagonista di giornata ha effettuato almeno tre parate salva risultato

Mattia Migani portiere Tre Penne: "Sappiamo che non possiamo sbagliare nulla se vogliamo ambire a giocarsi il titolo fino al termine della stagione. I meriti della vittoria sul Tre Fiori non sono solo i miei ma li divido con i miei compagni che hanno disputato una grande partita".

Guarda anche il resoconto della partita Tre Fiori Tre Penne e le interviste ai tecnici delle due squadre.

