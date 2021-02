Milan-San Marino Academy 4-1: Corazzi illude, le rossonere dilagano

Il primo centro in Serie A di Azzurra Corazzi illude la San Marino Academy in casa di una delle formazioni più attrezzate dell'intero campionato: il Milan di Maurizio Ganz che colleziona occasioni per 90 minuti ma riesce a chiudere la pratica solo a ripresa inoltrata. Alla fine sarà 4-1 per le rossonere che partono subito forte: traversone di Hane, Dowie anticipa tutte ma non inquadra lo specchio della porta. Più tardi Simic lancia Bergamaschi che si invola, intervento efficace e stilisticamente perfetto di Martina Piazza a sventare la minaccia.





Primo tempo a reti inviolate, spettacolo destinato quindi al secondo. Alla prima vera sortita offensiva Menin se ne va, anticipa Vitale che non può far altro che stenderla. Calcio di rigore netto per la San Marino Academy: Corazzi apre il piattone e non lascia scampo a Korenciova. Le Titane passano in vantaggio, contro ogni pronostico. Il Milan, però, non resta a guardare: torre di Dowie per Boquete, destro terrificante della spagnola che si stampa sulla traversa. E' il preludio al pareggio rossonero che arriva tre minuti più tardi: Spinelli prende la mira da fuori, Ciccioli non trattiene e la sfera entra. Poi sale in cattedra Natasha Dowie: l'inglese, già protagonista all'andata con una doppietta, si ripete. Incornata perfetta sul cross dalla sinistra, palla all'angolino e questa volta Ciccioli non può nulla. L'estremo difensore dell'Academy viene salvata qualche minuto dopo sul diagonale della solita Dowie, sembra 3-1 ma Venturini è monumentale e chiude sulla linea. Prove generali del tris milanista, praticamente in fotocopia: Boquete traccia il filtrante, Dowie incrocia e chiude i conti. Nel finale ci sarà spazio anche per il definitivo 4-1 ad opera Tamborini: colpo da biliardo dal limite dell'area e il Milan rimane in scia della Juventus capolista, prossimo avversario delle ragazze di Alain Conte. San Marino, invece, che resta a +4 sulla zona retrocessione.