TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:43 Ondata di calore in arrivo nel weekend: temperature fino a 40 gradi con l’anticiclone africano 11:46 Il Cremlino: vertice Trump - Putin nei prossimi giorni 11:33 Per TeatrOUT, “Cuoro” di Gioia Salvatori: il fallimento dell'amore raccontato con ironia 11:20 Riccione, occupazione abusiva di suolo pubblico: sanzionate dieci attività commerciali 10:11 Alpinisti morti sul Gran Sasso, un indagato tra i soccorritori: 17 chiamate rimaste senza risposta 09:35 Fileni, ombre sulla Valmarecchia: luci accese e silenzi istituzionali
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Milsami-Virtus 3-2

di Roberto Chiesa
7 ago 2025
Milsami-Virtus 3-2
Beffa atroce per la Virtus battuta all'89 dopo che una doppietta del bomber Scappini le aveva regalato l'illusione del pari. I neroverdi si giocheranno nel match di ritorno tutte le chance di passaggio del turno.
Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.