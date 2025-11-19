Mircea Lucescu: "Abbiamo meritato, San Marino è una squadra che sorprende. L'Italia? Vorrei evitarla"

Nel dopo partita abbiamo sentito anche il ct della Romania Mircea Lucescu che fa i complimenti a San Marino e ha parlato anche del possibile play off contro l'Italia di Gattuso.

Un avvio che forse lei non si aspettava contro la piccola San Marino che è passata in vantaggio?

"No, è vero, - ha detto Mircea Lucescu a San Marino RTV - ma io ho parlato con i giocatori prima perché ho visto la partita contro la Cechia, come hanno giocato loro lì, una squadra ben organizzata, molto dinamica, aggressiva in tutto quello che facevano, un buon pressing. Mi ha attirato l'attenzione, ho detto che siamo superiori perché a livello tecnico siamo una squadra superiore, ma loro hanno da parte la volontà di giocare e fare un bel calcio, sono stati spettacolari in quella partita, anche qua avevo un po' paura dopo il gol, mi chiedevo se fossero riusciti a continuare così, dopo la mia squadra ha giocato quello che doveva giocare, con una grande dinamicità in gioco, con cambiamenti di direzioni, con combinazioni molto corte in spazi stretti. Abbiamo giocato bene, abbiamo meritato il risultato, ma San Marino è una squadra che sorprende tutti gli anni, con giocatori molto giovani che hanno bisogno di tempo".

Se lo dice lei che è uno dei tre allenatori più vincenti della storia del calcio, noi lo prendiamo come un grandissimo complimento.

"Grazie, mi farebbe piacere rincontrare San Marino".

Adesso c'è il play-off da giocare.

"Sì, forse è possibile giocare con l'Italia. Vediamo il sorteggio, con chi si gioca la partita. Sono un po' abituato a giocare contro l'Italia, ma è tanto tempo che non non ci gioco".

Lei vorrebbe giocare questo play-off con l'Italia, visto che qui in Romania ci hanno detto che non vedono l'ora, perché forse è la volta buona per battere l'Italia?

"Non lo so, forse tutti pensano alla partita contro Norvegia, ma il calcio non è così. Quello che è stato fatto oggi non è valido per la prossima partita, tutte le partite hanno la propria storia. Ai play off l'Italia non sarà più quella che è stata con la Norvegia. Sono convinto che sarà una partita difficile se arriviamo a questo punto. Non vorrei giocare contro l'Italia".











