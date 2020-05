CALCIOMERCATO Mirco Papini ad un passo dalla Libertas L'ex allenatore della Nazionale Sammarinese Under 21, vicinissimo all'accordo con la società di Borgo Maggiore

Mirco Papini ad un passo dalla Libertas.

Fermo il campionato, non si fermano le trattative del calciomercato. Mirco Papini, ex allenatore della Nazionale Sammarinese Under 21, è vicinissimo alla Libertas. Restano da definire alcuni dettagli, prima dell'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Papini prenderà il posto di Marco Tognacci che nella seconda fase della stagione, non è riuscito a confermare quanto di buono fatto nelle prime sette giornate di campionato. In carriera Mirco Papini ha allenato Verucchio e Santarcangelo in serie D e Gabicce-Gradara nel campionato marchigiano di promozione, oltre alle Nazionali Under 17 e Under 19 di San Marino.



I più letti della settimana: