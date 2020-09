CALCIOMERCATO Mirco Spighi alla Folgore

La Folgore Calcio annuncia l’arrivo dalla Savignanese di Mirco Spighi. Il centrocampista, che ha da poco compiuto trent’anni, vanta un’importante carriera, con diverse stagioni in serie C e una in B con le maglie di Alessandria, Spal, Teramo e Catanzaro. Nucci e compagni possono così avvalersi dell’esperienza del nuovo compagno per crescere e ricevere preziosi consigli. Spighi è a disposizione di Lepri e potrà debuttare con la maglia della Folgore già domani nel match di campionato contro la Fiorita.



