Mirko Palazzi arriva al Cosmos.

Il Cosmos annuncia di aver ingaggiato Mirko Palazzi, difensore e centrocampista della Nazionale sammarinese di calcio. “È stata una scelta difficile, - commenta Palazzi - visti i miei precedenti nel Campionato Sammarinese con il Tre Penne, ma mi ha convinto il progetto Cosmos. La squadra è stata costruita per far bene, l’obiettivo è quello di rimanere in alto”.

