Missione lussemburghese per La Fiorita, Bonifazi: "Stiamo allestendo una rosa competitiva, puntiamo in alto"

Luca Bonifazi

Da quindici anni a questa parte il nome de La Fiorita – ai sorteggi di Nyon – c'è. E' un traguardo storico quello raggiunto dal club di Montegiardino che, nonostante un'annata complicata e iniziata con 5 punti di penalizzazione sul groppone, si è chiusa con la finale play-off in campionato, la conquista della Coppa Titano e l'ennesimo pass europeo. Sarà ancora Conference League per La Fiorita che si prepara ad affrontare i lussemburghesi dell'UNA Strassen con una squadra quasi rivoluzionata. Tante le partenze, tanti i nuovi arrivi. Andata nel Granducato il 7 luglio, ritorno sul Titano il 14.

"Esserci per il 15° anno di fila è un grande traguardo che, per fortuna, abbiamo conseguito e abbiamo recuperato negli ultimi 3-4 mesi dove abbiamo fatto sicuramente un bel campionato" - racconta il vice-presidente gialloblu Luca Bonifazi - "Ci stiamo informando sull'UNA Strassen, abbiamo visto poche informazioni, però sembra una formazione abbastanza abbordabile. Al momento stiamo cercando di allestire la rosa più competitiva possibile per l'Europa. Non ci sarà qualche giocatore nella stagione, però per l'Europa abbiamo quasi concluso tutto. Ci mancano gli ultimi due ingressi, un difensore e un centrocampista che attendiamo per la prossima settimana. L'obiettivo è provare a passare il turno e fare sempre meglio. Vuol dire molto l'avversario, ormai lo sappiamo, perché comunque incontriamo sempre dei professionisti però ci stiamo preparando molto bene"









