Mohamed Ben Kacem: "Abbiamo fatto una grande partita"

Grande soddisfazione per l'attaccante del Fiorentino Ben Kacem autore di una tripletta nel 4-2 contro il Pennarossa.

Direi una super serata per te?

"Sì, sì, è stata una bella partita, - ha detto Ben Kacem - anche molto complicata. Alla fine abbiamo fatto una gran partita, comunque è stata molto, molto tossa, soprattutto il primo tempo in cui abbiamo sofferto abbastanza, ma ci sono andata bene".

Senti, una tripletta, qual è il gol più bello che scegli stasera?

"Stasera, secondo me, il primo. Il primo è stato veramente bello".

Sei stato anche un po' fortunato sul secondo gol?

"Sì, volevo stare un po' di più, ma è andata bassa, è andata bene così, dai".

Per un attaccante è sempre importante fare gol, l'obiettivo qual è?

"L'obiettivo ovviamente è il play-off e di fare bene il play-off, ovviamente. Siamo una squadra che sta crescendo molto e piano, piano i risultati arrivano".







