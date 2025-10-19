Monaco: "Sono appena arrivato c'è molto da lavorare"; Malgrati:" Mi tengo stretto i tre punti"

Le interviste agli allenatori Francesco Monaco e Andrea Malgrati

Nel dopo partita di San Marino - Castelfidardo, l'analisi dei due tecnici Francesco Monaco (allenatore del Castelfidardo) e Andrea Malgrati (allenatore del San Marino Calcio).

Francesco Monaco, allenatore Castelfidardo: "San Marino l'ha fatto il gol, noi non siamo riusciti. Noi siamo in difficoltà, è una settimana che sono arrivato, sicuramente sapevo delle difficoltà che c'erano. Oggi secondo me il primo tempo si sono viste tutte le difficoltà di questa squadra. Dobbiamo cercare di lavorare sotto tutti i punti di vista, fisici, tecnici, tattici, perché la prestazione del primo tempo non mi è piaciuta. Nel secondo tempo qualcosina in più abbiamo fatto, però siamo in ritardo".

Andrea Malgrati, allenatore San Marino Calcio: "Prima della partita ai ragazzi gli ho detto che oggi non mi interessava la prestazione, mi interessava solo portare a casa punti. Hanno fatto la partita che dovevano fare, non era facile perché mi ha fatto tanta fatica per portare a casa questi punti, però bisogna analizzarla correttamente perché poi loro cambiano allenatore, hanno cambiato giocatori. Sicuramente erano tanti stimoli in più magari di noi all'inizio. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto un po' di occasioni, dobbiamo essere più bravi a sfruttarli, abbiamo preso un palo, però va bene così"

È cambiato il direttore sportivo e quindi sicuramente si respirerà anche nello spogliatore un'aria nuova".

"Sì, è stato cambiato il direttore sportivo, sta cercando di dare il suo impatto e come tutti i direttori ognuno fa il suo lavoro, cerca di farlo al massimo perché ogni persona che gira intorno al San Marino cerca di fare il massimo, quindi adesso anche lui è stato chiamato per far questo".







