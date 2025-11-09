U17
Mondiale U17, il Tagikistan di Marco Ragini cede 2-1 agli Stati Uniti
Nella seconda partita del girone la squadra guidata dal tecnico sammarinese va in vantaggio prima di subire il ritorno degli USA.
Non basta una bella prova all'under 17 del Tagikistan per aver ragione degli Stati Uniti. La squadra guidata dal tecnico sammarinese Marco Ragini riesce a sbloccare la partita per prima con il gol di Nazriev, per poi subitre il ritorno degli USA che pareggiano con Berchimas e segnano la rete della vittoria con Sullivan su calcio di rigore. Nell'ultimo impegno del girone il Tagikistan giocherà contro il Burkina Faso.
