TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:33 Grave incidente in viale della Repubblica: due giovani di 24 e 19 anni investiti sulle strisce 12:33 È morto Michele Mangiafico, per sei anni Direttore di San Marino RTV
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Mondiale U17, il Tagikistan di Ragini chiude con una sconfitta

La Nazionale asiatica termina il girone all'ultimo posto, dopo aver perso contro il Burkina Faso

11 nov 2025
Foto: Tajikistan Football Federation
Foto: Tajikistan Football Federation

Si chiude con una sconfitta l'esperienza del Tagikistan al Mondiale Under 17. La Nazionale asiatica, guidata da Marco Ragini, perde 2-0 contro il Burkina Faso, con reti subite entrambe nel finale di gara: al 79' arriva il rigore di Barro, al 92' il raddoppio di Ouattare, che chiude l'incontro.

Nonostante il mancato passaggio del turno, è stato comunque un Mondiale storico, quantomeno per San Marino. Con la partecipazione al torneo disputato in Qatar, Ragini è diventato il primo commissario tecnico del Titano a partecipare a un Mondiale, di qualsiasi categoria.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.