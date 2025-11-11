Mondiale U17, il Tagikistan di Ragini chiude con una sconfitta

Si chiude con una sconfitta l'esperienza del Tagikistan al Mondiale Under 17. La Nazionale asiatica, guidata da Marco Ragini, perde 2-0 contro il Burkina Faso, con reti subite entrambe nel finale di gara: al 79' arriva il rigore di Barro, al 92' il raddoppio di Ouattare, che chiude l'incontro.
Nonostante il mancato passaggio del turno, è stato comunque un Mondiale storico, quantomeno per San Marino. Con la partecipazione al torneo disputato in Qatar, Ragini è diventato il primo commissario tecnico del Titano a partecipare a un Mondiale, di qualsiasi categoria.