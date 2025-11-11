U17
Mondiale U17, il Tagikistan di Ragini chiude con una sconfitta
La Nazionale asiatica termina il girone all'ultimo posto, dopo aver perso contro il Burkina Faso
Si chiude con una sconfitta l'esperienza del Tagikistan al Mondiale Under 17. La Nazionale asiatica, guidata da Marco Ragini, perde 2-0 contro il Burkina Faso, con reti subite entrambe nel finale di gara: al 79' arriva il rigore di Barro, al 92' il raddoppio di Ouattare, che chiude l'incontro.
Nonostante il mancato passaggio del turno, è stato comunque un Mondiale storico, quantomeno per San Marino. Con la partecipazione al torneo disputato in Qatar, Ragini è diventato il primo commissario tecnico del Titano a partecipare a un Mondiale, di qualsiasi categoria.
