Mondiale U17, Ragini e il Tagikistan debuttano con sconfitta

Comincia con una sconfitta pesante il Mondiale Under 17 del Tagikistan guidato da Marco Ragini. Nel primo turno, gli asiatici cadono per 6-1 contro la Cechia. Gli europei mettono subito in chiaro quale sarà l'andamento della partita, segnando al 12', al 16' e al 19' tre goal in serie con Skrkon. Chiude i giochi Potmesil nel recupero.

Nella ripresa il Tagikistan prova a rialzarsi, segnando con Nazriev, ma nel recupero la Cechia arrotonda il risultato, con Zajac e di nuovo con Potmesil. A Ragini, che è il primo commissario tecnico sammarinese a partecipare a un Mondiale di calcio, restano altri due partite per provare a raddrizzare le cose: sabato 8 contro gli Stati Uniti e martedì 11 contro il Burkina Faso.







