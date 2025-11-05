TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:21 Serie D Girone F: Mauro Antonioli riparte dalla Sammaurese 18:33 Una serata di informazione e intrattenimento per i 20 anni dell'Usgi 18:05 Il centro per le famiglie di Rimini celebra i suoi 25 anni con due eventi 18:02 Vicenda Banca di San Marino: mandato esplorativo all'Avvocatura dello Stato 17:37 Torna a San Marino la fase finale di Tour Music Fest 16:28 Mondiale U17, Ragini e il Tagikistan debuttano con sconfitta 16:09 Chiara Beccari premiata in Spagna con il Trofeo Proyeccion 16:02 Sul Titano visita ufficiale di Giovanni Castellaneta, segretario IAI: ricevuto da Sds Beccari e Reggenza 15:55 Intesa Ue sul clima. L'Italia canta vittoria ma c'è chi parla di passo indietro 15:24 Violenza digitale, Maria Elena Boschi: "La subisco da anni"
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Mondiale U17, Ragini e il Tagikistan debuttano con sconfitta

La Cechia batte 6-1 la nazionale asiatica, guidata dal Ct sammarinese. L'8 e l'11 novembre le sfide a Stati Uniti e Burkina Faso

5 nov 2025
Foto: Tajikistan Football Federation
Foto: Tajikistan Football Federation

Comincia con una sconfitta pesante il Mondiale Under 17 del Tagikistan guidato da Marco Ragini. Nel primo turno, gli asiatici cadono per 6-1 contro la Cechia. Gli europei mettono subito in chiaro quale sarà l'andamento della partita, segnando al 12', al 16' e al 19' tre goal in serie con Skrkon. Chiude i giochi Potmesil nel recupero.

Nella ripresa il Tagikistan prova a rialzarsi, segnando con Nazriev, ma nel recupero la Cechia arrotonda il risultato, con Zajac e di nuovo con Potmesil. A Ragini, che è il primo commissario tecnico sammarinese a partecipare a un Mondiale di calcio, restano altri due partite per provare a raddrizzare le cose: sabato 8 contro gli Stati Uniti e martedì 11 contro il Burkina Faso.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.