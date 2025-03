QUALIFICAZIONI MONDIALI Mondiali 2026, San Marino inizia la sua corsa con Cipro e Romania Cominciano le qualificazioni alla rassegna americana: venerdì la trasferta a Larnaca, lunedì prossimo la sfida casalinga con la squadra di Lucescu.

Primi passi nelle qualificazioni mondiali, ma anche assaggio di ciò che l'attende nella Nations League che verrà. San Marino comincia il suo percorso verso il USA-Messico-Canada 2026 con la trasferta a Cipro (venerdì 21 marzo alle 18, con diretta su RTV) e con la partita casalinga con la Romania (lunedì 24 marzo alle 20:45).

Due avversari molto lontani nel valore, ma che hanno condiviso il Gruppo 2 della Lega C, la terza serie di Nations che, dall'anno prossimo, vedrà al via anche i biancazzurri. Con risultati, ovviamente, quasi opposti: Cipro ha vinto due partite contro la sempre sconfitta Lituania e perso le altre 4; la Romania invece è stata promossa in B chiudendo il girone a punteggio pieno, col record di 18 gol fatti (3 di media a gara) e 3 subiti. Andamento opposto anche per quel che riguarda la corsa agli Europei: nelle qualificazioni, i mediterranei si sono classificati ultimi con 0 punti, 3 gol fatti e 28 subiti, un ruolino praticamente identico a quello di San Marino; viceversa, i Tricolorii sono arrivati agli ottavi del torneo, superando la fase a gironi per la prima volta dal 2000 a oggi. Tratto comune, il fresco cambio in panchina: dopo Euro 2024, la Romania si è affidata al decano Mircea Lucescu, già CT dall'81 all'86 e subito sul pezzo con la trionfale cavalcata di Nations; a gennaio invece la svolta di Cipro, ora nelle mani del greco Apostolos Mantzios, in uscita dall'Aris Salonicco.

Giocoforza, in questo doppio turno San Marino dovrà puntare forte sulla gara d'esordio, per quanto comunque non sarà un compito facile: nell'amichevole di giugno i biancazzurri ressero bene nel primo tempo, salvo poi cedere 4-1 ai ciprioti. Con doppietta dell'ex Juve Kastanos, all'epoca alla Salernitana, oggi al Verona e unico rappresentante della Serie A in lista. Tanti “italiani” invece nella Romania, che vuole capitalizzare un girone non impossibile per chiudere un'astinenza da Mondiali che dura da Francia '98: Man del Parma e Razvan Marin del Cagliari per la massima divisione, i pisani Rus, Marius Marin e Morutan e il portiere del Sassuolo Moldovan per la Serie B. Presente anche il centrocampista figlio d'arte Hagi, dei Rangers, mentre il giocatore di punta, il difensore del Tottenham Dragusin, è fuori causa rottura del crociato.

28 invece i preconvocati di Cevoli: tra le novità, i difensori Matteoni, del Pietracuta, Riccardi, de La Fiorita e Tamagnini dell'Academy e l'attaccante Santi, anche lui dell'Academy.

