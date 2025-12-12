FUTSAL Mondiali di Futsal, San Marino con Lettonia, Albania e Cipro

A Nyon è stato il giorno del sorteggio delle qualificazioni alle fasi finali del Mondiale di Futsal 2028. La Nazionale Sammarinese è stata inserita nel girone con Lettonia, Albania e Cipro.

