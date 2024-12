QUALIFICAZIONI Mondiali: San Marino con l'Austria Nel girone anche Romania, Bosnia e Cipro.

Nessuna novità, ma alcuni graditi ritorni. Il sorteggio per le qualificazioni ai mondiali riserva a San Marino il gruppo H, quello con Austria testa di serie. Le prossime avversarie dei biancoazzurri sono già state sfidate nella storia del calcio sammarinese. San Marino ritrova l'Austria. Nelle qualificazioni a Euro 2000 la doppia sfida che viene ricordata anche per il primo gol in nazionale di Andy Selva.

Bel tuffo nel passato con la Romania, sfida alla quale i Titani legano il primo storico gol della Nazionale, Valdes Pasolini nel 1991 su rigore, qualificazioni a Euro 1992. Nel girone di San Marino anche la Bosnia, incontrata due volte verso i mondiali 2006. Andy Selva realizzò una rete nella gara di andata a Serravalle persa 3-1.

Avversario di quarta fascia Cipro. Squadra incontrata in amichevole lo scorso giugno. Era già la nazionale di Roberto Cevoli, allo Stadium i Titani cedono 4-1, da ricordare il gran gol di Simone Giocondi. Contro Cipro i precedenti sono ben 7. Girone un po' da scoprire. La mano di Gianluca Zambrotta ha estratto il nome di San Marino che ha completato il girone di qualificazione ai mondiali. Prime sfide previste per fine marzo.

La prima giornata è in programma il 21/22 marzo 2025. Grande attenzione dunque al girone dei Titani, con un'occhiata agli altri, per tenere accesa quella speranza play-off che San Marino si è conquistato con la storica promozione in Lega C di Nations League.

